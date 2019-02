publié le 19/02/2019 à 08:16

Ils veulent faire un "geste symbolique". Les présidents du Sénat, Gérard Larcher (Les Républicains), et de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand (La République en Marche), iront se recueillir ce mardi 19 février à 18H15 au Mémorial de la Shoah à Paris.



Ils s'y rendront avant des rassemblements prévus partout en France contre l'antisémitisme. Les présidents des 2 chambres du Parlement vont "exprimer leur solidarité à la communauté juive de France", et "réaffirmer leur attachement aux valeurs de la République et leur détermination commune à ne jamais céder à la haine et à la violence", selon un communiqué commun.

Ce même mardi dans la soirée, à 19 heures, doit avoir lieu place de la République une marche contre l'antisémitisme, à laquelle participeront 14 partis politiques, dont le Parti Socialiste, La République en Marche, Les Républicains, et La France Insoumise. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a appelé le président de la République à les rejoindre. Mais Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne s'y rendrait pas.