INVITÉ RTL - Le RN "héritier de Pétain" : Jordan Bardella "demande à Elisabeth Borne de s'excuser"

Le Rassemblement national est-il "l'héritier du maréchal Pétain", comme l'a fustigé ce week-end Elisabeth Borne ? "Ces propos sont pitoyables. Ils sont extrêmement graves", lui répond le président du RN, Jordan Bardella, invité de la matinale de RTL ce mercredi 31 mai.

"Quand on est Premier ministre de la République française, on ne se comporte pas comme un chef de gang, estime le leader de la formation d'extrême-droite. On ne manipule pas l'Histoire de France pour salir des électeurs et un parti politique qui a rassemblé 45% des Français à la dernière élection présidentielle". Refusant de "voir (sa) famille politique salie de cette manière", Jordan Bardella demande à la Première ministre "de s'excuser". "Ses propos ont choqué beaucoup de Français à tel point que le Président de la République a été obligé de la recadrer", ajoute-t-il.

"Si on rappelle l'histoire pour notre mouvement, alors il faut la rappeler pour tous les partis, poursuit Jordan Bardella. Il faut rappeler que madame Borne a été pendant longtemps au Parti socialiste et que le PS a fait un élire un président, François Mitterrand, qui a reçu des mains du Maréchal Pétain la francisque, c'est-à-dire la plus haute distinction du régime de Vichy et qu'il a été un compagnon de route d'un des administrateurs du régime, monsieur Bousquet". "Est-ce que ça me permet de dire que madame Borne est l'héritière de Pétain ? Non. En revanche, elle est l'héritière d'une bêtise et ses propos illustrent non seulement sa méconnaissance de l'histoire, une pauvreté intellectuelle et probablement la volonté de salir des millions de Français", estime le président du RN.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info