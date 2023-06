Retraites : tensions à l'Assemblée autour de la proposition d'abrogation

La proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans continue son chemin. Elle sera examinée mercredi 31 mai par la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, avant d'être débattue le 8 juin par les députés. Cette proposition de loi soulève une levée de bouclier du côté de la majorité présidentielle, qui la qualifie d'"inconstitutionnelle" et estime qu'elle aggraverait les dépenses publiques. La majorité a même menacé de brandir l'article 40 de la Constitution pour bloquer la proposition. Des échanges tendus ont eu lieu mardi dans l'hémicycle, notamment avec Charles de Courson, le chef de file du groupe LIOT, à l'origine de ce texte.

"Ma question est toute simple : le gouvernement laissera-t-il l'Assemblée nationale se prononcer sur cette proposition de loi, ou aura-t-il à nouveau recours à des dispositions visant à empêcher le vote ?", a demandé Charles de Courson, sous les applaudissements nourris des groupes Insoumis et Rassemblement national. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a immédiatement riposté. "Comment vous sentez-vous quand LFI et le Rassemblement national se lèvent pour vous soutenir, dans une admirable tenaille identitaire et extrémiste ?", a répliqué le ministre.



La majorité veut supprimer la proposition en commission

La majorité espère réussir à supprimer mercredi l'article d'abrogation des 64 ans en commission, ce qui obligerait le groupe LIOT à réintroduire sa mesure par un amendement avant le 8 juin. Un scénario qui autoriserait la présidente de l'Assemblée nationale à brandir elle-même le couperet de la recevabilité financière. "Je prendrai mes responsabilités", a dit Yaël Braun-Pivet, laissant entendre qu'elle allait agir, après avoir été critiquée dans son propre camp pour ne pas avoir fait barrage plus tôt.

La proposition de loi est appuyée par l'intersyndicale, qui annonce une 14ᵉ et dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mardi 6 juin prochain.

