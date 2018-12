publié le 08/12/2018 à 13:04

L'appel à l'unité nationale a-t-il été entendu, au moment de l'acte 4 des "gilets jaunes" ? Selon Marc Fesneau, le ministre en charge des relations avec le Parlement, Laurent Wauquiez et Jean-Luc Mélenchon ont failli à leurs missions.



Dans une interview au Point publié, samedi 8 décembre, Marc Fesneau explique qu'il est "très facile d'agiter les foules et de faire monter la colère, mais il est bien plus difficile de les éteindre, de discuter et de réconcilier les Français pour améliorer la situation".

"Quand on est, comme (Laurent Wauquiez), le responsable d'une force d'opposition qui entend incarner une alternative ou quand on est un ancien président de la République, on est légitime à relayer les revendications, mais quand on enfile réellement ou virtuellement un gilet jaune, c'est une complaisance faussement jouée et irresponsable", affirme le ministre MoDem. Il fait ainsi référence à la photo du président des Républicains avec un gilet jaune sur le dos.

Jean-Luc Mélenchon n'est pas non plus, épargné par la critique. "Et que dire de Jean-Luc Mélenchon qui n'a toujours pas dénoncé les violences et qui, à l'Assemblée nationale, se félicite d'un 'heureux temps que nous vivons'", poursuit-il.



"La misère de ceux qui sont sur les ronds-points n'est pas heureuse. La désespérance de ceux qui par contre coup voient les conséquences économiques de cette crise n'est pas heureuse. La violence qui s'exprime sur les policiers et gendarmes et sur les journalistes n'est pas heureuse. Les menaces de mort contre les parlementaires n'est pas heureuse", ajoute le ministre des Relations avec le Parlement.

Une "responsabilité collective"

De son côté, Laurent Wauquiez estime la "responsabilité collective dans les semaines qui viennent est de ramener le calme et la sérénité. À condition que le gouvernement soit prêt à s'engager" pour "sortir notre pays à la fois de la surenchère du gaspillage de l'argent public et des impôts", a-t-il ajouté, "nous sommes prêts à y travailler avec lui, parce que je refuse que notre pays s’abîme".



Le leader de la France insoumise a indiqué aux militants que "samedi évidemment il faut être dans l'action. Je vous recommande l'action non violente". Mercredi à l'Assemblée, il avait répondu à une déclaration du gouvernement en jugeant "heureux les jours que nous vivons, puisque enfin la France est entrée en état d'insoumission générale contre un ordre injuste qui durait depuis trop longtemps".