publié le 16/09/2019 à 19:38

Alain Carignon sera bien candidat aux élections municipales de Grenoble, dont il a occupé le siège de maire de 1983 à 1995. L’ancien ministre et ancien maire de la ville avait été condamné en 1996 à 5 ans d’inéligibilité pour corruption, abus de biens sociaux, subordination de témoins.

L'ancien membre du RPR a purgé une peine de 23 mois de prison. Alain Carignon revient cette année dans la bataille politique pour reconquérir la mairie de Grenoble, 24 ans après son dernier mandat. "J'ai payé mes fautes, j'en ai tiré les conséquences. J'en ai tiré la leçon, je n'ai rien volé", déclare-t-il sur RTL.

Alain Carignon réagit aussi à la condamnation des époux Balkany. L'ex-maire de Grenoble ne voit pas pourquoi le fait qu'Isabelle Balkany, condamnée à 3 ans de prison et dix ans inéligibilité, assure l'intérim à la mairie de Levallois-Perret, pose problème.



"Elle (Isabelle Balkany) est première adjointe et en l’occurrence, juridiquement et sur tous les plans de la légalité et du suffrage universel, c'est le premier adjoint qui assure l'intérim d'un maire empêché", explique-t-il.

L'ancien ministre délégué à l'Environnement du gouvernement de Jacques Chirac ajoute : "C'est la loi. On ne peut pas à la fois critiquer la loi quand elle vous déplaît et la trouver bonne quand elle vous plait".

Pour annoncer sa candidature, l'ex-maire de Grenoble publie un livre de 63 pages intitulé Alain Carignon est un homme libre construit comme une auto-interview.