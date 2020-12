Al-Sissi à Paris : le “en même temps” appliqué à la diplomatie

publié le 07/12/2020 à 15:10

Emmanuel Macron recevait ce lundi 7 décembre son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, pour parler de terrorisme ou encore de la situation en Libye, mais aussi pour évoquer les droits de l’Homme, puisqu’en Égypte, il y a plus de 60.000 détenus d’opinion.

Les deux hommes ont eu un tête-à-tête au cours duquel ils ont échangé sur cette question épineuse. À plusieurs reprises par le passé, Emmanuel Macron et le président Sissi ont déjà exposé publiquement leurs divergences de points de vue sur cette question, et plusieurs fois Sissi a laissé paraître un certain agacement sur la position française.

Mais pour la France, l’Égypte est surtout un partenaire politique et militaire important dans cette région du monde où la Libye, le Sahel, le conflit israélo-palestinien ou encore le Yémen constituent des sources d’instabilité. Alors, au nom de ce partenariat et de cette lutte contre le terrorisme, le président Sissi a droit aux honneurs : la garde républicaine à cheval, les entretiens avec le président de la République, le Premier ministre, la ministre des Armées et les présidents des deux Assemblées.

Cette visite d’État déplaît aux ONG : sur le passage du cortège de Sissi, une banderole a été déployée, réclamant la liberté d’expression pour les journalistes en Égypte. Pour les associations de défense des droits humains, la France devrait conditionner sa vente d’armes et d’équipements militaires à l’Égypte à cette garantie de liberté. Ce qu’Emmanuel Macron n'envisage pas un instant.