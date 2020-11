publié le 19/11/2020 à 19:23

En un peu plus d'un mois, 270 enquêtes pour "menaces et apologies" du terrorisme ont été ouvertes depuis le meurtre de Samuel Paty, le 16 octobre dernier. Ce constat, partagé dans un communiqué du ministère de l'Intérieur, fait état des résultats dans la lutte contre les séparatismes.

Grâce à ces 270 enquêtes, 248 suspects ont été interpellés, parmi eux 210 placés en garde à vue. Au total, 70 personnes font désormais l'objet de poursuites judiciaires, 22 sont mis en examen et 17 écroués. À ceux-là s'ajoutent 18 individus touchés par des poursuites administratives.

Dans un autre registre, le ministère de l'Intérieur affiche également les résultats de la plateforme Pharos (la Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements). On dénombre 38 154 signalements au 10 novembre, parmi ceux-là, 11.074 concernent des contenus terroristes et plus précisément, 1.856 d'entre eux sont liés à l'attentat de Conflans-Saint-Honorine.