Égypte : un immeuble classé s'effondre au Caire, cinq blessés

et AFP

publié le 15/08/2020 à 19:30

Cinq personnes ont été blessées samedi 15 août dans l'effondrement d'un immeuble classé du début du XXe siècle situé dans le centre du Caire, a indiqué une source sécuritaire, sous couvert d'anonymat. Plusieurs responsables se sont rendus sur place et ont "suivi les opérations de sauvetage" de quatorze personnes, dont cinq ont été transportées à l'hôpital à cause de leurs blessures, selon la même source.



Aucun décès n'était à déplorer dans l'immédiat. Une enquête a été ouverte pour "évaluer l'impact" de cet effondrement sur les bâtiments voisins, a indiqué le gouvernorat du Caire sur Facebook, précisant qu'il abritait des commerces et que seulement deux appartements étaient habités.

Situé sur l'une des principales artères du centre ville du Caire, près de la célèbre place Tahrir, l'édifice de quatre étages a été construit en 1900, a précisé sur Facebook Soheir Zaki Hawas, urbaniste et membre de l'organisation nationale pour l'harmonie urbaine (NOUH), chargée de la mise en valeur du patrimoine urbain.

Constructions du XIXe et du début du XXe siècle

"L'immeuble est éventré" avec des gravats tombés sur la rue, a constaté un correspondant de l'AFP, mentionnant la présence de plusieurs ambulances et véhicules de pompiers. Le centre ville du Caire, où de nombreuses constructions datent du XIXe et du début du XXe siècle, a longtemps hébergé la bourgeoisie cairote et d'importantes institutions publiques. Mais bien qu'ils soient inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, ces immeubles sont pour la plupart délabrés ou à l'abandon.