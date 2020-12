publié le 04/12/2020 à 08:40

La protection des enseignants doit être accentuée, protection par les forces de l'ordre s'il le faut. Jean-Michel Blanquer s'est exprimé dans les colonnes du Figaro vendredi 4 décembre. La déclaration du ministre de l'Éducation nationale intervient alors que l'Inspection générale de l'éducation nationale publie son rapport sur l'assassinat de Samuel Paty.

Un document qui dédouane le personnel du collège du Bois-d'Aulne. La principale du collège et la hiérarchie ont soutenu Samuel Paty et n'ont pas remis en cause l'utilisation de caricatures. Elles lui ont cependant reproché d'avoir proposé aux élèves de sortir de la classe. Quand la situation s'est envenimée avec le père de la collégienne, le rapport note la réactivité de la principale et de toute la chaîne d'alerte de l'Éducation nationale : prise de contact avec les services de police, du préfet et du renseignement territorial.

Dans la plainte qu'elle a déposé en même temps que Samuel Paty, la principale signale les menaces reçues de s'en prendre physiquement à l'enseignant. L'établissement est également alerté à propos de vidéos virulentes par des parents.

Alors que les rumeurs circulent parmi les élèves et que la peur gagne les professeurs, des policiers sont envoyés en patrouille. Cependant, les services de sécurité n'ont pas mesuré l'ampleur de la menace. Selon le rapport, il faut désormais travailler sur les méthodes d'évaluation du danger et la surveillance renforcée des réseaux sociaux.

