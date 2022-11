Les infos de 6h - "Il avait l'air perturbé et préoccupé", témoigne un autre brocanteur

Un agent du fisc a été tué de plusieurs coups de couteau lors d’un contrôle fiscal chez un brocanteur, qui s'est ensuite donné la mort. La piste d'un acte prémédité est privilégiée. En effet, l'auteur des faits avait des difficultés financières. Pour Claude, un autre brocanteur du département, c'est sans doute ce qui l'a poussé à commettre l'irréparable : "C'était une personne sans histoire. Il faisait son travail dans son coin et il n'embêtait personne."

Pour lui, la situation sanitaire n'a pas aidé le brocanteur : "Après le Covid, ça a été dur, il y en a qui ont mis la clé sous la porte. Il a traversé une période compliquée, comme tout le monde, avec deux enfants à charge en plus."

Il tente néanmoins de comprendre pour quelles raisons l'auteur des faits a réagi comme cela : "Les agents des impôts lui ont peut-être dit 'on va vous allumer'. Pour moi, il a pété les plombs, parce que ça n'était pas le genre de gars à être violent." Et de poursuivre : "Ils ont dû le pousser (à bout), car à un moment, il avait l'air perturbé et préoccupé, c'est triste. Ce n'est pas un métier facile vous savez."

