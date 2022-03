INVITÉE RTL - "Si McKinsey a fraudé, il sera poursuivi", assure Élisabeth Borne

"Si McKinsey a fraudé, il sera poursuivi", assure Élisabeth Borne, au micro de RTL, dimanche 27 mars. L'affaire parasite la campagne du président-candidat Macron. En effet, selon une commission d'enquête du Sénat, les entités françaises du cabinet McKinsey n'auraient versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020, malgré un chiffre d'affaires en France de 329 millions d'euros, dont 17 millions d'euros d'argent public.

Comme Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sur le sujet sur France 3, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion n'exclut pas que l'affaire aille au pénal.

"On est les premiers en 2018 à avoir donné des règles très strictes sur le recours aux cabinets de conseil sur la base d'un rapport de la Cour des comptes qui datait de 2014", rappelle-t-elle. "Tous ceux qui doivent payer des impôts doivent le faire."

Quelques minutes plus tôt, Xavier Bertrand évoquait un "scandale d'État" et s'interrogeait sur les liens entre les membres de ce cabinet et les ministres. "S'il a des éléments, qu'il les mette sur la table et on les transmettra au procureur", a rétorqué Élisabeth Borne, défendant que les cabinets de conseil répondent à des appels d'offres.