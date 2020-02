publié le 14/02/2020 à 19:15

Benjamin Griveaux a retiré sa candidature à la mairie de Paris ce vendredi 14 février, après la diffusion sur Internet d'une vidéo à caractère sexuel. La liste La République en Marche est sans candidat.

Sylvain Maillard était jusqu'à ce matin le porte-parole de la campagne de Benjamin Griveaux. Invité de RTL Soir, il s'est exprimé sur la "décision brutale" de Griveaux. "Je pense fort à lui et à sa famille. C'est un homme libre parce qu'il a pris sa décision seul, il a pris sa décision en conscience et il a voulu protéger le collectif que nous formons depuis 12 mois".

Le député de la 1ère circonscription de Paris a également affirmé qu'il y avait "plusieurs candidats possibles" pour remplacer Benjamin Griveaux, mais qu'il fallait "trouver celui ou celle qui soit reconnu par les militants et qui puisse porter le projet collectif que nous avons construit". "Dans trois jours maximum, nous présenterons la nouvelle tête de liste", a-t-il affirmé, "cela demande du travail".

Si ça continue comme ça, plus personne ne voudra faire de la politique Sylvain Maillard sur RTL





"Je pense profondément que Benjamin Griveaux a construit quelque chose de suffisamment fort pour qu'un autre puisse le porter aussi", a déclaré Sylvain Maillard.

Le député a également commenté les heures précédent la décision de Benjamin Griveaux de se retirer de la course à la mairie de Paris. "On voyait bien la vague forte qui arrivait et qui continuait à se déverser au fur et à mesure. Cela fait deux fois qu'on a constaté le vol de conversations privées. On l'a déjà eu en juin dernier, où une conversation téléphonique avait été enregistrée dans un taxi, et là, on a franchi encore un cap", a-t-il constaté.

Sylvain Maillard a "appelé tout le monde à réfléchir à ce que doit être notre République et notre démocratie", considérant que la publication de ces vidéos venait d'une "tentative profonde" de déstabiliser le candidat, et, plus globalement, la démocratie. "Si ça continue comme ça, plus personne ne voudra faire de la politique", a-t-il conclu, "c'est inadmissible."