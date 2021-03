8 mars : "J'ai dû me battre pour arriver là où je suis", témoigne Marlène Schiappa

publié le 08/03/2021 à 17:01

"J'ai dû me battre pour arriver là où je suis". Invitée de l'émission de Flavie Flament, On est fait pour s'entendre, Marlène Schiappa s'est exprimée sur la place des femmes dans les hauts postes, notamment en politique. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, la ministre déléguée à la Citoyenneté a un message clair : "Il faut un véritable esprit de cohésion".

Au cœur d'un monde politique, historiquement masculin, où l'esprit de compétition fait rage, Marlène Schiappa le concède : "Aujourd'hui, une femme qui a cette envie, cette ambition, et cette volonté de faire carrière, on trouve encore cela suspect". Et d'ajouter : "On est encore jugé sur nos apparences, il faut lutter contre cette présomption d'incompétences".

Pour ce faire, la militante féministe croit en un soutien inconditionnel entre femmes. "La sororité est très importante pour moi ; je crois qu'entre femmes, on ne va pas se tirer dans les pattes, et que lorsque l'une d'entre nous progresse, elle fait progresser toutes les autres".

Des femmes, encore trop peu visibles sur le devant de la scène, qui doivent mutuellement se soutenir pour progresser. "On veut créer au sein des ministères des viviers de femmes, pour les faire progresser, afin de les nommer ensuite à des postes importants", continue Marlène Schiappa. Et la ministre déléguée invite les hommes à aller dans ce sens. "Il faut que les femmes et les hommes cultivent ensemble cet esprit de cohésion, insiste-t-elle. La réussite de l'un, c'est la réussite de tous".