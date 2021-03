et Ryad Ouslimani

publié le 08/03/2021 à 13:41

En ce lundi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on se rend compte qu'il y a encore du pain sur la planche en matière d'égalité. Ainsi à Rennes, pour la Coupe de France de football les hommes reçoivent un équipement complet : maillot, short, chaussettes. Mais les féminines n'ont qu'un maillot, le même que pour les hommes qui plus est. Les joueuses du Cercle Paul Bert Bréquigny ont donc décidé de jouer uniquement avec ce qu'on leur donne, donc en culotte.

"Je pense que quand on voit les photos ça attire l'œil directement", explique pour RTL Manon Eluère, l'une des joueuses. "Des filles avec de longs maillots qui leur arrivent juste en haut des cuisses. Et puis juste avec nos crampons, même pas de chaussettes. Je ne m'étais jamais posé la question mais effectivement, les garçons ont bien short, maillot, chaussettes", ajoute-t-elle.

"C'est un détail tellement minuscule mais à la fois tellement parlant, alors qu'on crie sur tous les toits que le football féminin se développe, et que c'est super, qu'on vise l'égalité etc... Si même aujourd'hui il y a encore une différence pour un histoire de maillot, chaussettes et short, ça en dit long", relève Manon Eluère.