et Thomas Pierre

publié le 06/06/2019 à 08:24

"La relation franco-américaine est extrêmement forte". Invitée ce jeudi 6 juin, en amont des commémorations du débarquement en Normandie, il y a 75 ans, Florence Parly, la ministre des armées, l'assure : les relations entre France et États-Unis sont au beau fixe d'un point de vue militaire.



En novembre 2018, des tweets du président américain permettaient pourtant d'en douter. Donald Trump s'en était alors pris à la France et à l'Europe qui auraient, selon lui, notamment abusé de la protection militaire américaine au sein de l’OTAN. Un tacle auquel Emmanuel Macron avait répondu sèchement : "Entre alliés on se doit le respect".

Mais ces brouilles seraient du passé selon la ministre : "Il faut arriver à faire la part des choses avec ce qui relève des difficultés normales, qui sont plus ou moins aigus selon les périodes, entre deux partenaires et alliés de toujours".

"Regardez ce que nous faisons avec les États-Unis en ce moment-même. Nous faisons partie de la même coalition internationale qui est menée par les Américains dans la lutte anti-terroriste. Nous bénéficions dans le cadre de notre présence au Sahel, l'opération Barkhane, d'un soutien américain extrêmement puissant en terme de soutien logistique, de renseignement", fait-elle encore valoir, rappelant le rôle récent des américains dans la libération des otages au Burkina.