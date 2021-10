Baisse des taxes sur le carburant : Bruno le Maire pointe "l'incohérence d'Anne Hidalgo"

Face à l’envolée des prix de l’énergie (gaz, carburant et électricité), Anne Hidalgo propose ce 6 octobre de baisser les taxes sur les carburants. Une mesure qui fait jaser chez les rivaux et adversaires de la maire de Paris candidate à la présidentielle.

"Les carburants augmentent fortement, cela n'a échappé à personne, avec un plus haut historique et les taxes aussi", a commenté Bruno Le Maire sur RTL. "Je note l'incohérence complète de la proposition d'Anne Hidalgo, qui à la fois veut accélérer la transition écologique et qui propose en gros de subventionner les énergies fossiles. Mais, on n'est pas à une incohérence près dans cette campagne", poursuit le ministre de l'Économie.

"Nous, nous suivons attentivement chacun des prix de l'énergie et nous apportons avec le Premier ministre à chaque fois une réponse pour protéger les Français (...) Sur les prix de l'essence et du diesel, nous allons continuer collectivement à suivre ces prix. Si jamais cette envolée se poursuit, certainement qu'il faudra réagir", promet-il.

"Notre cap doit rester celui de la transition écologique et que les mesures de soutien aux énergies fossiles ne doivent être là que pour protéger les Français, leur éviter que ça ne pèse trop sur leurs budgets", explique ainsi Bruno Le Maire.