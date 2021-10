Les infos de 5h - Présidentielle 2022 : Yannick Jadot débute sa campagne en Savoie

Yannick Jadot a officiellement lancé sa campagne. Le vainqueur de la primaire écologiste a fait son premier déplacement jeudi 30 septembre en Savoie pour tenter d'oublier les bâtons que son ex-rivale, Sandrine Rousseau, tente de lui mettre dans les roues en se montrant "mauvaise perdante", selon les propos du numéro 1 du parti, Julien Bayou.

Dans le TER qui le mène en Savoie, Laurence, une passagère, interpelle Yannick Jadot après avoir perdu son allocation "adulte handicapé". "Je dois tout rembourser à la CAF parce que j'ai travaillé 25 heures, vous trouvez ça normal ?", demande-t-elle au candidat à la présidentielle 2022. " Vous avez raison, cela doit s'ajouter à votre allocation et non pas casser les aides auxquelles vous avez droit", lui répond Yannick Jadot.

L'eurodéputé a reçu un accueil chaleureux à l'usine FerroPem de Château-Feuillet, qui est menacée de fermeture. "On compte sur vous et on vous remercie car c'est déjà la deuxième fois que vous venez", lance un salarié. En Savoie, Yannick Jadot a plaidé pour une souveraineté industrielle respectueuse de l'environnement : "Soit c'est des repreneurs, soit c'est la nationalisation temporaire parce que si à la fin, c'est pour aller chercher du silicium en Chine, ce serait proprement dégueulasse de faire ça", a-t-il estimé auprès de ses soutiens.

À écouter également dans ce journal

Société - Le Premier ministre a dévoilé plusieurs solutions face aux augmentations répétées des prix de l'énergie pour protéger le pouvoir d'achat des Français. À travers un blocage des prix du gaz, une limitation du prix de l'électricité et une éventuelle revalorisation du chèque énergie, le gouvernement espère préserver le pouvoir d'achat des Français.

Justice - L’ADN prélevé sur des scènes de crime imputées au "Grêlé", un tueur et violeur en série recherché depuis les années 1980 et 1990, correspond à celui de François V., l’ex-gendarme et policier retrouvé mort au Grau-du-Roi, dans le Gard, selon une expertise dont les résultats ont été délivrés ce jeudi soir.

International - Emmanuel Macron a qualifié jeudi 30 septembre de "honte" les accusations d'"abandon" du Mali par la France portées par le Premier ministre de transition Choguel Kokalla Maïga, à la tribune de l'ONU. "Je sais que les Maliens ne pensent pas ça", a estimé le chef de l'État.