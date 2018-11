publié le 14/11/2018 à 19:45

Quelle est la nature du mouvement des gilets jaunes ? Selon Alain Duhamel il s'agit d'une jacquerie. C'est à dire un mouvement social spontané, issu du peuple, sans leader, sans idéologie mais puissant et animé par une volonté de sanction et de révolte devant une situation ressentie comme injuste.



C'est quelque chose de complètement nouveau dans la société moderne en France. C'est totalement atypique. Ce genre de mouvement existait sous l'Ancien régime, avant la Révolution. À l'époque, des révoltes survenaient après de grands événements comme des famines ou des réformes fiscales (déjà).

Sous la Ve République, des mouvements comme Mai 68 ou Nuit debout n'ont rien à voir. Ce mouvement issu des réseaux sociaux est donc tout nouveau et on ne connait pas bien sa capacité réelle de mobilisation. Cette jacquerie est un signe que l'on change de période : une période de tumulte et de surprises.