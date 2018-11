publié le 13/11/2018 à 09:38

Les routes de France vont-elles être bloquées le 17 novembre ? C'est la volonté affichée par les "gilets jaunes" pour manifester contre l'augmentation des prix du carburant. Alors que la colère se fait de plus en plus entendre sur les réseaux sociaux et que la mobilisation s'organise, Christophe Castaner met en garde les manifestants.



Sur BFMTV, le ministre de l'Intérieur "demande qu'il n'y ait aucun blocage total. (...) Partout où il y aura un blocage, et donc un risque pour les interventions de sécurité et aussi la libre-circulation, nous interviendrons", a-t-il affirmé, demandant également aux organisateurs de déclarer leurs manifestations en préfecture.



À quatre jours de la journée de mobilisation, une partie du gouvernement a planché lundi à Matignon pour finaliser les mesures d'"accompagnement". Plusieurs ministres étaient présents autour du Premier ministre Edouard Philippe: Bruno Le Maire (Économie), François de Rugy (Transition écologique), Gérald Darmanin (Comptes Publics) et Elisabeth Borne (Transports).