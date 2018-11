publié le 12/11/2018 à 21:37

À l'occasion des cérémonies de commémoration de l'armistice du 11-Novembre, Emmanuel Macron a pris la tête de la lutte contre les nationalismes. "Dans le bon discours qu'il a prononcé devant l'Arc de Triomphe. Il y avait en réalité deux symboles : le clairon, et le tocsin. Le clairon, qui a sonné le cessez-le-feu de l'armistice, et le tocsin devant le réveil des nationalismes", éclaire Alain Duhamel.



"Il a souligné les risques d'instabilité et de vulnérabilité qui apparaissent à nouveau en Europe, sur le plan économique, par exemple le Brexit ou l'Italie. Sur le plan économique, par exemple l'immigration et le terrorisme. Sur le plan militaire, avec le réarmement notamment de Vladimir Poutine (...) Bref, un cauchemar qu'il veut empêcher de devenir une menace", explique Alain Duhamel.

Le discours d'Emmanuel Macron a ainsi été "un exercice de 'parler vrai', devant ceux qu'ils mettaient en cause. Avec au premier rang Donald Trump". "Ça s'est vu d'ailleurs pendant les 48 heures. Donald Trump était de mauvaise humeur", relève l'éditorialiste.

La rédaction vous recommande