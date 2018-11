publié le 11/11/2018 à 09:55

Une image vaut parfois tous les discours. On le sait, Donald Trump n'est pas le plus fervent défenseur de l'environnement. Il l'avait prouvé en retirant les États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat, il l'a de nouveau fait peut-être à son insu.



Samedi 10 novembre, Donald Trump et Emmanuel Macron se sont entretenus de longues minutes à l'Élysée, notamment pour apaiser leurs relations quelque peu embrumées par le tweet agressif envoyé par le président américain à son arrivée à Paris la veille.

Après cette entrevue, les couples présidentiels se sont dit aurevoir sur le perron de l'Élysée. Un échange d'amabilités sous la fumée. En effet, la Cadillac One qui attendait Donald et Melania Trump a enfumé la cour du Palais, n’épargnant pas Emmanuel et Brigitte Macron, qui n'ont rien laissé paraître. La scène a été immortalisée par les caméras et appareils photo sur place.

Comme le précise le Parisien, la Cadillac One, la voiture blindée utilisée par le couple Trump lors de ce week-end dans la capitale pèse neuf tonnes, et coûte 1,3 million d’euros. Un véhicule, qui visiblement est loin d'être écolo.