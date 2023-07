Vacances d'été : que faire en cas de piqûre de méduse ?

C'est l'une des plus grandes inquiétude des baigneurs : être piqué par une méduse. Contrairement à une légende urbaine tenace, il est inutile d’uriner là où on a été piqué. Ce n’est pas efficace. Pour calmer la douleur, on rince à l’eau de mer, mais pas à l’eau douce qui a l’effet contraire, car elle risque de faire éclater les cellules urticantes restantes et de libérer du venin.

Ensuite, on racle délicatement la zone avec une carte bancaire pour retirer les filaments encore accrochés à la peau, sans les toucher avec les mains. On rince encore à l’eau de mer. On désinfecte et on applique plusieurs fois par jour une crème type Biafine pour mieux cicatriser.

Aussi redoutées que les méduses : les vives. On peut être piqué lorsqu’on pose la main ou le pied dessus dans le sable à faible profondeur.

Que faire si l'on est piqué par une vive ou un oursin ?

La douleur est intense. C’est à ce moment-là qu’on peut plonger le membre atteint dans de l’eau chaude ou bien passer dessus l’air chaud d’un sèche-cheveux, car le venin est détruit par la chaleur.

Enfin, on peut aussi être piqué par des oursins. Dans ce cas, il faut extraire rapidement les piquants avec une pince à épiler, car même s’ils ne sont pas venimeux, ils peuvent se surinfecter. Donc, on désinfecte aussi la plaie après.