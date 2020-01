Les infos de 18h - Tempête Gloria : une crue majeure en vue, 1.500 habitants évacués

publié le 22/01/2020 à 19:01

La tempête Gloria a déjà fait 4 morts en Espagne et en France elle fait déborder les fleuves. Les Pyrénées-Orientales et l'Aude ont été placés en vigilance rouge pour inondations. L'Agly et la rivière Aude sont aussi en alerte rouge pour risques de crue majeure. Par endroit, il est tombé quatre mois de pluie en quelques jours. Et ça continue. Le pic de crue n'a pas encore été atteint.

À proximité de l'Agly, l'eau est à moins de deux mètres du sommet de la digue, et une évacuation préventive a été déclenchée dans les communes suivantes : Claira, Torreilles, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Le Barcarès, Pia et Rivesaltes. 1.500 habitants sont concernés. Certains ont été plus difficiles à convaincre que d'autres.

"On a des gens qui nous disent 'j'habite à l'étage. Je n'ai pas envie d'évacuer'. Ce scénario n'est pas possible. Il faut que tout le monde évacue dans la bande des 300 mètres dans les six communes concernées. L'heure plus que jamais est à l'évacuation de la zone dangereuse", a expliqué Kévin Mazoyer, sous-préfet de Perpignan, au micro de RTL.

Hélène Malé, maire de Claira, a organisé l'accueil dans la salle des sports : "Il ne faut pas affoler le monde. J'ai confiance en mon personnel et les gens de Claira qui vont être coopératifs. (…) J'espère qu'ils pourront réintégrer très vite leurs domiciles."

Malgré l'urgence de la situation, certains sont encore assez récalcitrants. Ils ne veulent pas évacuer. Les gendarmes procèdent encore à des patrouilles pour les convaincre.

