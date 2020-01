publié le 22/01/2020 à 15:29

Les autorités sont mises à rude épreuve et restent sur le qui-vive alors que la tempête Gloria débarque sur la France en provenance de l'Espagne. Mercredi 22 janvier, ce sont les Pyrénées-Orientales et l'Aude qui sont placées en vigilance, avec des risques de très fortes précipitations et donc de crues des cours d'eau.

C'est pourquoi l'Agly, fleuve qui travers le nord de Perpignan, a été placé en vigilance "rouge crue" par les autorités, avec déjà des ordres d'évacuation dans six villages, a indiqué la préfecture des Pyrénées-Orientales.

La vigilance rouge signale un "risque de crue majeure" avec une menace "directe et généralisée sur la sécurité des personnes et des biens", selon Vigicrues. Le cours d'eau a "atteint sa côte d'alerte de 6m68", a précisé la préfecture. La tempête Gloria a fait au moins deux morts en Espagne.

Dans l'Aude, touchée à son tour par l'épisode et placée en vigilance rouge "inondation" en début d'après-midi, les campings d'Alet, Limoux et de Rennes-les-bains ont été évacués plus tôt dans la journée, a indiqué la préfecture, alors que les cumuls prévus de pluie jusqu'à jeudi sont de l'ordre de 180 à 250 mm sur les Corbières et le Pays de Sault.

Les services de secours sont en alerte sur le département avec notamment quatre équipes de sauveteurs aquatiques prépositionnées sur Couiza, Durban, Tuchan et Sigean.