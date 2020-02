Tempête Ciara : en France, les autorités appellent les riverains à la prudence

publié le 10/02/2020 à 12:01

Ferries interrompus entre la France et l'Angleterre, trafics ferroviaires perturbés : la tempête Ciara souffle lundi 10 février sur le nord-ouest de l'Europe, provoquant dégâts, inondations, et coupures de courant.

En France, où le Nord est particulièrement exposé, 42 départements sur 96 ont été placés en vigilance orange dimanche et la population a été priée d'éviter les régions boisées, le littoral et les sorties en mer. Dans le Nord à nouveau, plus de 1.500 interventions ont déjà eu lieues. Onze départements sont repassés en vigilance jaune ce lundi matin, 13 sont encore en vigilance orange, selon Météo France.

D'après Enedis, près de 130.000 foyers étaient privés d'électricité aujourd'hui. Les régions les plus touchées par les coupures d'électricité sont la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, l'Île-de-France et le Centre.

Limiter les déplacements, éviter le littoral...

Dans la moitié Nord de la France, les préfectures ont appelé la population à limiter les déplacements et à ne pas se promener dans les forêts, en raison des risques de chutes d'arbres. Elles ont également appelé à éviter le littoral à cause de risques de "vagues submersion". La région Hauts-de-France (Nord) a annoncé de "possibles perturbations sur le réseau de transports interurbain et scolaire". À Lille comme à Boulogne-sur-Mer, parcs et jardins sont fermés toute la journée de dimanche, tandis qu'à Calais, la jetée ouest de la plage, lieu apprécié des promeneurs, est fermée depuis samedi soir.

Dans l'Est du pays, des toitures se sont envolées et une centaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'incendie d'une scierie dont "les flammes sont constamment attisées par le vent", selon les services de secours.

Les aéroports de Francfort, Berlin, Munich mais aussi Cologne et Hanovre ont annulé des décollages et atterrissages. À Düsseldorf, 120 vols ont été annulés dimanche. Les services météorologiques allemands ont émis un avertissement jusqu'à ce lundi 17h00. À Amsterdam, environ 240 vols au départ ou à destination de l'aéroport de Schiphol (Pays-Bas) ont été annulés dimanche.