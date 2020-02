Les tempêtes solaires en augmentation, quels dangers pour la Terre ?

publié le 05/02/2020 à 15:10

En plus des phénomènes météorologiques d'ampleur, dus principalement aux bouleversements climatiques, la Terre pourrait très prochainement être confrontée à un autre type de problèmes : d'ordre spatial cette fois.

Selon une étude scientifique britannique -conjointement réalisée par l'université de Warwich et l'institut du British Antarctic Survey- les tempêtes solaires, suffisamment importantes pour perturber les réseaux et systèmes électroniques de la Terre, arrivent plus souvent que prévu : tous les 25 ans en moyenne.

Aussi, en analysant des données spécifiques sur les 150 dernières années, les scientifiques ont découvert que les tempêtes magnétiques "sévères" avaient lieu tous les trois ans en moyenne.

Les conséquences sur Terre peuvent être graves. Ça peut aller du "simple" blackout, aux coupures des communications radio et des signaux GPS, à des perturbations de l'aviation ou même à la panne de satellites.

Des tempêtes imprévisibles

Si l'étude souligne donc que ces phénomènes de météo spatiale sont plus fréquents, elle explique cependant qu'ils sont imprévisibles. Comme ce ne sont que des moyennes, impossible de dire si la prochaine tempête solaire d'envergure aura lieu demain ou dans plusieurs dizaines d'années.

"Cette étude nous donne une nouvelle méthode d'approche pour comprendre ces données historiques, avoir une meilleure idée des risques d'occurrence de ces super-tempêtes et l'activité de celles auxquelles nous serons confrontées à l'avenir", explique la professeure Sandra Chapman dans un communiqué.

Des recherches et travaux encore plus approfondis sont en cours pour encore mieux anticiper ces tempêtes solaires et en appréhender les effets.