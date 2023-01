Qu’est-ce qu’un "trou à froid", ce phénomène météorologique observé dans plusieurs endroits de France ?

Alors que les températures de la fin du mois de janvier 2023 se sont rafraîchies en France, certaines communes ont connu une baisse du thermomètre encore plus forte. En quelques jours, selon Météo France, -18,3 °C ont été relevés à Bourget-en-Huile, en Savoie ainsi que -16,8 °C à La Mure, en Isère.



En Haute-Savoie, à Chamonix, -16,7 °C ont été enregistrés, ainsi que -16,2 °C à Mouthe, dans le Doubs. Jusqu’à -36,4 °C ont été relevés à la Combe Noire, dans le Jura, rapporte Météo France. Ces températures particulièrement basses, même pour un mois de janvier, sont dues à un phénomène appelé "trou à froid".

Selon Météo France, les "trous à froid" sont des endroits, souvent des vallées encaissées, dans lesquelles, dans certaines conditions météorologiques, l’air froid peut s’accumuler et les températures nocturnes s’abaisser en dessous de -20 °C. Ils sont présents dans l'ensemble des massifs français. À Mouthe, dans le Doubs, un record de température de -36,7 °C a été enregistré le 13 janvier 1968.

Ces zones sont généralement loin de la mer ou de l'océan, ce qui leur confère un climat semi-continental. Cette tendance au froid est renforcée par l'altitude. Par exemple, la ville de Mouthe est située à 930 m d'altitude dans le fond d'un val en forme de large cuvette dans lequel l'air froid s'accumule.

Les trous à froid sont favorisés par les conditions anticycloniques d'hiver avec un vent faible et un ciel dégagé. Ainsi, durant la nuit, l'air situé au niveau du sol devient plus froid que l'air en altitude. La nuit, sans rayonnement solaire, le sol perd de l'énergie et la température de surface du sol diminue. Dans les fonds de vallées, l’air froid est piégé et s’accumule. La présence de neige joue aussi un rôle dans le refroidissement.

