Météo en France : pluie, neige, températures négatives… ce que l’on sait du retour du froid cette semaine

Les 10 premiers jours de janvier 2023 ont accueilli les températures les plus douces en France métropolitaine depuis au moins 1947. Mais le froid fait son grand retour. La semaine du 16 janvier est marquée par de nombreuses perturbations au niveau national. Des vents d'ouest vont s'immiscer sur le territoire vers le nord-ouest, "favorisant l’incursion d’air plus froid sur une grande partie du territoire", note Météo-France.

Le froid sera accompagné de pluie récurrente sur l'ensemble du territoire. La perturbation va également ramener la neige en moyenne montage, "dès 600-700 mètres d'altitudes des Vosges aux Alpes et au Massif central, et 1000 à 1100 m dans les Pyrénées", précise Météo-France. Les températures vont progressivement baisser au cours de la semaine pour revenir aux normales de saison, et atteindre une moyenne entre 3 et 9 degrés.

Plusieurs parties du territoire seront touchées par de fortes intempéries. "Au pied des Pyrénées, le temps deviendra durablement très pluvieux", la façade ouest du territoire subira des fortes rafales et la neige pourrait tomber en basse altitude dans le centre du pays et dans l'ensemble des massifs montagneux à assez basse altitude.

