INVITÉ RTL - Météo : "La normale n'existe plus", prévient Jean-Marc Jancovici

2022 a été une année météorologique qui a pulvérisé bon nombre de records de températures, mais aussi avec des événements climatiques extrêmes voire violents. Du 1er au 2 janvier, 13 degrés ont encore été enregistrés à Paris par exemple. "Évidemment qu'il faut s'inquiéter de cette douceur", réagit Jean-Marc Jancovici, invité de RTL ce lundi 2 janvier. "C'est un climat qui ne va pas être bon pour tout le monde", explique l'expert climat.

"Cela s'inscrit dans une tendance. La normale n'existe plus. La normale c'est un état stable auquel vous revenez après une perturbation. En ce qui concerne le climat, son état normal n'existe plus parce qu'on a enclenché une dérive du système climatique.", dit-il. "On est rentré dans un système de dérive".

"Les saisons existent encore. Tant que l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre ne changera pas, il continuera à y avoir des saisons, à y avoir un hiver plus froid que l'été. Par contre, dans un climat qui se réchauffe, la longueur de l'été va augmenter, la longueur de l'hiver va fortement raccourcir et la longueur du printemps et de l'automne va raccourcir également", dit-il.

"Il faut mieux comprendre le problème. Il y a une énorme différence entre avoir compris qu'il y avait un problème et avoir suffisamment bien compris pour le gérer", ajoute l'expert.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info