Pourquoi l'automne ne commence-t-il pas le 21 mais le 23 septembre ?

Des averses, un temps plus frais, des arbres qui changent de couleur. L'été est bel et bien fini... enfin presque. En effet, comme en 2022, l'automne ne commencera officiellement que ce samedi 23 septembre. Pour chaque changement de saison, la date de cette transition est déterminée par un événement astronomique. Pour cette saison située entre l'été et l'hiver, cela correspond à l'équinoxe d'automne : un moment où le jour et la nuit ont la même durée.

Dans l'esprit de la plupart des gens, les changements de saison interviennent le 21 du mois : 21 mars, 21 juin, 21 septembre, 21 décembre... Et pourtant ! Ce n'est pas toujours le cas, comme ce fut le cas lors du début du printemps. Une situation qui est le fruit du temps mis par la Terre pour faire un tour autour du Soleil. Il ne faut pas "juste" 365 jours, mais précisément 365 jours, 5 heures et 46 minutes.

Dans le même temps, l'automne ne dure pas vraiment 90 jours. Selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), il dure très exactement 89,9 jours. Le printemps, lui, dure 92,7 jours. Résultat, chaque année, la date peut varier en fonction de l'ensemble de ces paramètres. D'après l'IMCCE, l'équinoxe d'automne tombe entre le 21 et 24 septembre.

L'automne débutera le 22 septembre jusqu'en 2025

L'IMCCE a déjà fait les calculs pour plusieurs centaines d'années. Résultat, l'automne débutera le 22 septembre jusqu'en 2025 avant de passer au 26 septembre entre 2026 et 2027. En revanche, il ne tombera pas le 21 septembre avant... 2092. Par ailleurs, il faudra attendre l'an 2303 pour que l'automne ne démarre un 24 septembre !

Pour rappel, les équinoxes (d'automne ou de printemps) ont une incidence sur les marées. Ainsi, les grandes marées automnales 2023 ont commencé au début du mois de septembre et vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le 1er octobre prochain, le coefficient est même de 111. Les grandes marées sont l'une des conséquences de l'attraction de la Lune et du Soleil. Lorsque ces deux astres sont alignés avec la Terre, l'attraction est maximale et les marées montent plus haut. C'est le cas lors des périodes d'équinoxes.