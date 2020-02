Météo : comment nomme-t-on les tempêtes ?

publié le 17/02/2020 à 18:26

Dennis, Ciara, Xynthia, Klaus... Ces derniers jours pour les uns, il y a quelques années pour d'autres, ces prénoms ont successivement marqué l'actualité, car attribués à de violents phénomènes météorologiques : des tempêtes.

Alors que les conséquences de la tempête Dennis se font encore ressentir à l'ouest de la France, Météo-France revient sur cette pratique, qui se justifie par plusieurs facteurs. Depuis le 1er décembre 2017, Météo France nomme les tempêtes en partenariat avec les services espagnols et portugais si elles sont susceptibles de toucher l'un des trois pays. Un an plus tôt, le Royaume-Uni et l'Irlande avaient mis en place ce système avec succès.

Pour être nommée, la tempête doit susciter une alerte orange ou rouge dans l'un des pays concernés, le service du pays qui émet le premier l'alerte nomme la tempête parmi une liste de prénoms prédéfinie.

Communiquer efficacement

"Donner un nom aux tempêtes permet de communiquer plus efficacement à l'approche d'un phénomène de vent violent", explique Météo France sur son site internet. En Irlande et au Royamue-Uni, des sondages ont effectivement démontré que la population est beaucoup plus sensible aux consignes de sécurité en cas de menace de vents forts si celle-ci est clairement associée à une tempête nommée.

"Depuis 1954, l'université libre de Berlin baptisait les anticyclones et dépressions européennes, explique Météo-France. La démarche initiée en 2017 pour les tempêtes est surtout "destinée aux médias, grand public, partenaires et institutions" et remplace la dénomination initiée par Berlin le cas échéant.