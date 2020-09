Japon : le violent cyclone Haishen fait craindre une catastrophe dans l'archipel

publié le 05/09/2020 à 20:42

Un cyclone extrêmement violent fonçait le 5 septembre vers le sud-ouest du Japon, où les autorités ont ordonné l'évacuation de milliers d'habitants, mettant en garde contre des vents d'une violence inégalée, accompagnés de fortes pluies et de hautes vagues.

Le cyclone Haishen a forcé les autorités japonaises à suspendre les recherches de dizaines de marins portés disparus lors du naufrage d'un navire bétailler dans une autre tempête, après avoir secouru deux membres d'équipage.

La catastrophe naturelle est attendue le 5 septembre tard dans la journée, avec des vents de 290 km/h qui en font une tempête "violente", au plus haut de l'échelle météorologique japonaise.



En fin d'après-midi, il s'approchait d'Okinawa dans le sud du Japon et devait se diriger vers Kyushu (ouest) tard le 6 ou 7 septembre matin, selon les services météorologiques. "Il y a un risque de vents record, de fortes pluies, de fortes vagues et de violentes tempêtes", a déclaré Yoshihisa Nakamoto, un responsable des services météo, lors d'une conférence de presse, appelant à des évacuations en amont et à la "prudence maximale".



"Une catastrophe va se produire, il n'y a presque aucun doute", a pour sa part déclaré, lors de la conférence de presse, Yuhei Takamura, un responsable gouvernemental. Quelque 4.600 personnes à Tarumizu, sur l'île de Kyushu, ont été appelées à évacuer rapidement leurs domiciles, alors que les autorités demandaient à la population d'autres secteurs de l'île de se préparer.

Des images montraient des dizaines de personnes évacuées par des soldats à bord d'un hélicopère militaire depuis l'aéroport de Kagoshima, dans l'île de Kyushu.