publié le 03/09/2019 à 07:58

L'ouragan Dorian migre des Bahamas vers la Floride. Dans la cité balnéaire de West Palm Beach, les vagues s'intensifient peu à peu et les premières bourrasques de vent couchent les branches de palmier sur la chaussée. On sent l'ouragan arriver, mais ce n'est rien, en comparaison de l'enfer qu'endurent actuellement les habitants des îles les plus au Nord des Bahamas.

Dorian stagne actuellement sur l'archipel caribéen, pendant plusieurs heures, il n'a avancé qu'à 1,5 km/h. Les Bahaméens s'apprêtent donc à passer une seconde nuit dehors, sous des vents à 225 km/h. Il est compliqué d'obtenir des informations en direct des Bahamas, certains habitants tentent malgré tout de joindre le continent par téléphone, parfois enfermés dans leurs voitures entourées d'eau. Ils racontent des scènes de désolation, comme l'archipel, pourtant habitué des ouragans, n'en aurait jamais connu.

Le bilan de 5 morts est provisoire, il faudra attendre le levé du jour et l'arrivée des autorités sur les îles pour avoir une idée plus claire des dégâts causés par Dorian. Un bateau de la Royal Navy et des hélicoptères américains sont déjà sur zone.

L'ouragan ne devrait pas frapper la Floride aussi violemment que les Bahamas. Si les prévisions sont exactes, son œil devrait éviter la terre en roulant le long des côtes américaines et atteindre la Caroline du Nord en fin de semaine. Même si les vents les plus destructeurs ne touchent pas le territoire, les pluies s'annoncent massives et les ondes de tempête seront très dangereuses.