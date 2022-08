Orages en Corse : fillette tuée, camping sous le choc... Le récit de notre envoyé spécial

La Corse est toujours sous les orages. Le camping de La Sagone, au nord d'Ajaccio, ressemble vendredi 19 août à un amas de troncs d'arbres. Une jeune autrichienne de 13 ans y a trouvé la mort, la veille, sous le poids d'un d'arbre.

Une fois le vent passé, jeudi matin, les vacanciers ont décrit les cris de certaines victimes coincées, qu'il faut dégager. Lionel, mécanicien de formation, dormait dans la tente voisine de l'adolescente autrichienne. Il fait partie des campeurs qui ont découvert le corps de la fillette.

"On était dans la boue, on a essayé de dégager la petite fille mais malheureusement, elle est décédée", réagit-il, exprimant un "sentiment d'impuissance" malgré les nombreuses personnes qu'ils ont aidées. Son voisin a, lui, "défoncé la barrière", permettant d'ouvrir la route qui était inaccessible aux secours.

En villégiature, Emmanuel et ses amis, soignants, ont été réquisitionnés pour prêter main forte avec les moyens du bord. Les victimes ont été regroupées dans une salle où elles ont été soignées par cette équipe dirigée par le directeur du camping, dont la famille de la victime de 13 ans. "Avec la barrière de la langue, on a fait les soins somatiques, mais on ne pouvait pas faire la prise en charge psychologique", raconte un soignant qui évoque une grande "solidarité" avec l'approvisionnement en nourriture et les aides de riverains.

Nombre de vacanciers ont annoncé vouloir rester au camping de la Sagone plusieurs jours pour aider à déblayer la zone.

