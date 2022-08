Les infos de 5h : Orages en Corse : la vigilance orange maintenue jusqu'à vendredi matin

La Corse n'en a toujours pas fini avec les orages. Alors que des violentes intempéries ont fait cinq morts ce jeudi 18 août sur l'île de Beauté, de nouveaux orages se sont abattus sur la région dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans son dernier bulletin, Météo-France a ainsi annoncé le maintien de la vigilance orange jusqu'à ce vendredi matin 10h et a assuré que "des orages continuent de se former en mer et vont affecter une grande partie de la façade occidentale de la Corse".

Alors que le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place et qu'une cellule de crise interministérielle a été déclenchée, se pose la question de la gestion de ces intempéries. Les dégâts causés par cette tempête auraient-ils pu être évités ? La vigilance orange de météo-France n'a été déployé qu'à partir de 9 heures du matin, alors que de violentes bourrasques étaient déjà en train de frapper l'île.

L'organisme météorologique s'est justifié en expliquant que le phénomène observé en Corse était d'une intensité exceptionnelle et difficilement prévisible.

À écouter également dans ce journal

Attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine - Jusqu'à trois ans de prison ferme pour les trois personnes jugées coupable d'avoir attaqué le commissariat francilien.

Emploi - Quatre démissions par minute en France entre la fin de l'année dernière et début 2022. C'est un record historique pour le pays.

Guerre en Ukraine - Le président Turc Erdogan s'alarme du risque d'un nouveau Tchernobyl en référence à la centrale nucléaire de Zaporijjia touchée par des missiles.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info