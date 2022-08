Orages en Corse : "Le changement climatique se passe devant nous", dit le député Acquaviva

Invité de RTL soir, ce jeudi 18 août, Jean-Félix Acquaviva, député nationaliste de la deuxième circonscription de Haute-Corse, explique que l'émotion et l'inquiétude prédominent en fin d'après-midi après les violents orages et les rafales de vent qui ont balayé l'île de Beauté ce matin, provoquant notamment la mort d'au moins cinq personnes, selon un bilan provisoire.

"Il y a aussi beaucoup d'étonnement", poursuit l'élu, qui souligne que "cette tempête avec une grande intensité, d'une dimension quasi-apocalyptique dans certains endroits de l'île prouve aussi que nous sommes en train de vivre le dérèglement climatique sous nos yeux et qu'il va falloir en tirer toutes les conséquences". En cause, notamment, le réchauffement de la mer Méditerranée, anormalement chaude en ce moment avec des températures comprises entre 26 et 30 degrés, soit 4 degrés au-dessus des normales de saison.

L'élu corse estime qu'il faudra "tirer toutes les conclusions nécessaires de ce drame" sur "les systèmes d'alerte, d'information et sur les politiques publiques d'ensemble". Selon lui, "cette tempête d'une dimension hors norme" va "malheureusement devenir la norme demain en Méditerranée". "On voit qu'on franchit des paliers visibles de ces conséquences. En responsabilité, il va falloir qu'à tous les échelons, au niveau corse, avec ce que ça suppose en aménagements urbains, touristiques, en gestion des risques et en information. Le changement climatique se passe devant nous".

