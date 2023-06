Mon chien/mon chat est malade en voiture : que faire ?

L’origine du mal des transports est organique, comme pour nous. Dans l’oreille interne se loge l’appareil vestibulaire, qui sert à percevoir, par un jeu de liquides et de membranes, la position du corps dans l’espace. Cependant, dans un moyen de transport et le plus souvent en voiture, les informations transmises par l’appareil vestibulaire sont contradictoires avec celles fournies par la vue, et c’est ce décalage sensoriel qui crée le mal-être.

L'éventail des symptômes est assez large chez les chiens et les chats : nausées, sueurs froides, bâillement, hypersalivation, gémissements, plaintes, agitation, cela peut aussi mener à des vomissements / de la diarrhée ou des mictions. Les jeunes animaux sont souvent plus sensibles au mal des transports et cela peut ensuite disparaître avec l’âge.

Votre chien / chat a été malade la première fois qu’il a voyagé en voiture. Il en retient donc un souvenir désagréable. La prochaine fois que vous le mettez dans la voiture, au mal des transports organique s’ajoute le stress de l’animal qui vient lui-même aggraver le mal des transports, c’est un véritable cercle vicieux.

Comment soulager un animal souffrant du mal des transports ?

Il faut déjà s’assurer qu’on maîtrise ou qu’on peut atténuer le facteur stress. Cela va passer par l'association de courts trajets en voiture à quelque chose de positif : une petite balade en forêt / se rendre chez une amie qui a un chien que votre chien adore. Pour les chats, on peut aussi faire de la désensibilisation avec la voiture à l'arrêt, moteur éteint, à l'aide de petites friandises. Pour le chien également on peut passer par cette étape voiture immobile, avant de commencer des trajets d'abord de quelques minutes puis de plus en plus longs.

Pour limiter le stress on peut également donner, durant les 3/4 jours qui précèdent un long trajet, de la valériane, ou des compléments à base de protéines de lait maternel, aux propriétés calmantes, ou des sprays à base de phéromones apaisantes sur la couverture du chien / dans la caisse du chat.

Derniers conseils pour la route :

Évitez les conduites sportives !

Caler bien la caisse du chat au sol, derrière le siège passager

Le chien aussi ne doit pas être en vadrouille.

Et une mise à la diète de la veille si vous partez le matin est idéale. En tout cas pas de repas dans les 2h précédent le trajet.

