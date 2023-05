Cannes : qu'est-ce que la "Palm Dog", un prix de plus en plus convoité ?

Cannes : qu'est-ce que la "Palm Dog", un prix de plus en plus convoité ?

Il y a à Cannes un prix "parallèle", qui ne passe jamais inaperçu : La Palm Dog, by Dogamì. Ce prix, parodique initialement, a été créé en 2001 par Toby Rose, critique cinéma britannique. Et il a déjà récompensé des artistes canins fameux comme Uggie, le chien de The Artist avec Jean Dujardin.

La Palm Dog vient donc récompenser une performance canine sur grand écran. Farfelu ? Pas tant que ça ! Déjà parce que beaucoup plus de films qu’on ne le pense incluent un ou des chiens dans leur scénario. Et selon l’importance du rôle, il aura fallu un casting préalable, du temps de préparation et bien sûr de tournage. D’autre part, cette distinction est aussi une façon de glorifier et de parler de la place essentielle des chiens dans notre société et dans notre quotidien.

Le jury international de la Palm Dog by Dogamì est constitué de plusieurs journalistes. Dans le cadre de leur travail classique de critiques de cinéma, ils visionnent tous les films projetés à Cannes. Dès lors qu’un film met en scène un chien (au-delà d’une simple apparition bien sûr), il rentre dans les films éligibles à la Palm Dog. Le choix se fait ensuite selon des critères comme la dimension du rôle, le travail d’acting : le chien doit être tantôt joyeux / malicieux / espiègle / agressif / à l’écoute …, et la complicité manifeste entre le chien et l’homme. Cette année, d’après Yoann Latouche l’organisateur, c'est une "année à chiens", avec plus de 10 films éligibles !



Plusieurs prix décernés en 2023 !

10 films pouvaient concourir et plusieurs prix ont été décernés. Ainsi, le grand prix d’honneur de la Palm Dog by Dogami a été remis à Ken Loach en personne, pour l’intégralité de sa carrière avec une mention spéciale pour son film The Old Oak de 2023 où une chienne nommée Marra joue un rôle de premier plan.



La Palm Dog By Dogami a été quant à elle remise à Snoop, le chien le border collie du film L’anatomie d’une chute, de Justine Triet. Il faut dire que Snoop joue un rôle de premier plan. Le Pitch : Une histoire dramatique et touchante où une mère est suspectée du meurtre de son mari et doit se battre pour s’en sortir aux côtés de son fils malvoyant qui assiste au procès. Snoop joue un rôle essentiel dans l'intrigue et a notamment impressionné le jury lors d’une scène dramatique dans laquelle il a simulé la maladie de manière très convaincante. Snoop a tout d’une grande star

Chaplin obtient le grand prix du jury de la Palm Dog by Dogami dans le film "Les Feuilles Mortes" du cinéaste finlandais Aki Kaurismäki. Chaplin est le compagnon de vie de l’actrice Alma Pöysti, qui interprète le rôle d’Ansa. Le dernier prix de l’incroyable performance est décerné à Sultan, un Staffordshire Bull Terrier pour son rôle dans le film de Stephan Castang dans Vincent doit mourir. Sultan est le seul fidèle allié de Vincent, un homme que des inconnus veulent tuer sans raison et a volé la vedette aux acteurs tant son jeu était exceptionnel.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info