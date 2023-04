Quelle est l'espérance de vie d'un chat ?

Les progrès en médecine vétérinaire aujourd’hui peuvent permettre de garder son animal, en moyenne 13-17 ans auprès de soi. Et on a de plus en plus de chats qui vivent jusque 20 ans !

Le facteur race a un impact. On sait que les siamois sont des bons candidats au record de longévité, tandis que pour les Maine Coon, les Ragdoll, l’espérance de vie se situera plus autour de 10/13 ans.

La qualité de l’alimentation, dès son plus jeune âge, aura un impact, mais également la vaccination, les check-up vétérinaires réguliers … Et bien sûr, un élément clé : est-ce un chat d’intérieur ou un chat qui sort ? Les chats qui peuvent vagabonder à leur guise ont une vie bien plus risquée et leur espérance de vie ne serait que de 5 ans !

Jusqu'à un an, l'âge de tous les possibles

Jusqu’à l’âge de 1 an, on peut parler de chaton ou de jeune chat. C’est la phase de croissance, des apprentissages, c’est aussi souvent la fenêtre au cours de laquelle les chats seront stérilisés donc il y a beaucoup de bouleversement pendant la première année. On met en place la protection vaccinale.

L’alimentation est clé : une alimentation spéciale chaton pour les premiers mois, avant la stérilisation, et une fois que l’animal est stérilisé, on adoptera une alimentation moins calorique pour qu’il ne prenne surtout pas de poids les mois qui suivent.

L'âge adulte en deux temps

De un à 6 ans, c’est le jeune adulte. Généralement le chat est actif, joueur, intrépide donc si il sort, il y a plus de risques qu’il lui arrive quelque chose. C’est aussi la phase à laquelle apparaissent certaines maladies typiques du jeune adulte : les problèmes allergiques et les calculs urinaires.



Ensuite entre 6 et 10 ans, c’est l’adulte mature, qui se calme un peu, passe moins de temps à jouer et a une vie plus sédentaire. Il dort plus la journée et peut être un peu plus actif le soir inversement. C’est souvent l’âge auquel, pour les chats ou les races à risque, les problèmes rénaux peuvent faire leur apparition. On sera aussi vigilant à l’hygiène dentaire, et c’est souvent l’âge des premiers détartrages. Les chats obèses peuvent aussi déclarer un diabète

Après 10 ans, le chat senior

Nous voilà avec un chat senior à la maison. Les maladies du chat âgé sont encore une fois l’insuffisance rénale, mais aussi l’hyperthyroïdie, la tension artérielle, l’arthrose … Et il peut y avoir l’apparition de troubles du comportement liés à un début de sénilité.



Soyez toujours vigilant à l’état d’embonpoint de votre chat en sachant qu’une perte de poids assez soudaine n’est pas une victoire si votre chat a été toute sa vie durant obèse ou en surpoids, c’est souvent le signe d’une maladie concomitante.

Pour un chat senior, on sera particulièrement vigilant à son confort de vie : accès facile à la litière, à des petits paniers douillets pour se reposer …

