publié le 14/03/2019 à 14:59

En France, le mois de mars est un moment particulier de l'année. Il annonce le retour du printemps avec ses bourgeons, ses hirondelles, sa douceur mais aussi ses giboulées. Mais pourquoi tombent-elles à cette période de l'année ? Voici quelques indications.



En mars, il y a encore de l'air froid sur le Nord de la France et l'air chaud provenant de la Méditerranée qui remonte progressivement. Ces deux masses d'air finissent par se rencontrer et plus la différence de température entre les deux sera importante, plus il y aura d'instabilité.

Avec l'instabilité, les nuages vont se développer, ce sont ceux qu'on appelle les cumulo-nimbus. Sous ces gros nuages, vont se former des précipitations. Elles donnent lieu aux giboulées mais aussi à de fortes averses parfois accompagnées de grêle, de la neige fondue, des bourrasques de vent voire des orages.

Ces giboulées peuvent aussi tomber en octobre ou novembre mais l'épisode dure moins longtemps. La caractéristique du mois de mars c'est le côté très aléatoire des chutes. Il peut faire très beau et très chaud juste avant que tombe les giboulées qui vont par la même occasion faire chuter les températures.