publié le 27/02/2019 à 17:13

Les stratocumulus, ces nuages de basse altitude sont plus qu'utiles car ils nous protègent de la chaleur. Ils sont constitués de gouttelettes d'eau, et refroidissent l'atmosphère en réfléchissant les rayons du soleil vers l'espace. C'est ce qu'on appelle: l'effet parasol. Visuellement ce sont des masses rondes qui s'étendent à la verticale. Ils couvrent près 20% de la surface des océans, notamment le long de la Californie, du Mexique et du Pérou.



Ces nuages si précieux sont menacés, parce qu'avec le réchauffement climatique, la concentration de dioxyde de carbone dans l'air, due aux activités humaines, augmente. En effet, en 2018, nous avons atteint un niveau record de près de 407 parties par million (ppm). Or, si nous continuons à ce rythme cette concentration de CO2 devrait dépasser les 1200 ppm, d'ici 85 ans.

Du coup ces nuages se décomposeraient et ne pourraient plus nous protéger de la chaleur. Leur disparition, provoquerait un bond des températures d'environ 8 degrés. Toutefois des scientifiques relativisent cette étude car pour que cela se produise il faudrait que la concentration actuelle de Co2 triple. Et selon eux, cela prendrait plutôt 300 ans, si nos pratiques industrielles n'évoluent pas.