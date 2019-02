publié le 12/02/2019 à 20:01

Deux ans après leur lancement, les AirPods devraient bientôt avoir droit à une mise à jour. Moqués par les rivaux d'Apple lors de leur présentation pour leur design atypique, les écouteurs sans-fil d'Apple se sont finalement imposés comme l'un des plus grands succès de la marque à la pomme.



Leur simplicité d'utilisation et leur bonne qualité sonore ont déjà séduit près de quarante millions d'utilisateurs. Et leur look détonnant de haricot blanc tenant comme par miracle dans les oreilles en fait désormais un marqueur social statutaire dans la droite ligne des autres produits du groupe.

Les AirPods n'ont connu pour l'instant aucune évolution depuis leur commercialisation en septembre 2016 en même temps que l'iPhone 7, le premier dépourvu de prise Jack. Ils fonctionnent toujours avec un protocole Bluetooth 4.2, une puce W1 à très faible consommation assurant un jumelage ultra-rapide et deux minuscules batteries leur offrant une autonomie de cinq heures par charge et de vingt-quatre heures avec leur étui de chargement.

Plusieurs améliorations

Selon le site MySmartPrice, Apple prévoirait de lancer une nouvelle version de ses oreillettes vedettes au printemps. Cette génération de AirPods passerait au standard Bluetooth 5, plus économie en énergie. Ils pourraient bénéficier d'une nouvelle puce W2 et d'un capteur de rythme cardiaque pour proposer des fonctionnalités de santé comme les Gear IconX de Samsung. Apple pourrait améliorer la qualité des basses et proposer un nouveau coloris noir en complément de la version blanche actuelle.



Ces améliorations pourraient pousser Apple à augmenter légèrement le tarif du produit qui passerait de 159 dollars (179 euros) à 199 dollars, soit au-dessus de 200 euros en Europe. Samsung doit également présenter une nouvelle paire d'écouteurs sans-fil le 20 février lors de sa conférence Unpacked à San Francisco.

