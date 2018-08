publié le 09/08/2018 à 16:00

Chaque année, lors d'épisodes orageux, des chutes d'arbres ou la foudre causent des drames humains. Ce jeudi 9 août à la mi-journée, Météo France place 26 départements français en vigilance orange aux orages.



D'importantes perturbations sont annoncées par l'institut météorologique. De fortes pluies et de potentielles inondations sont également redoutées dans certains départements concernés.

Outre les dégâts causés, les orages présentent des dangers qui peuvent, dans certains cas, être évités. RTL.fr dresse une liste de conseils pour se protéger de la foudre ou des chutes d'arbres en cas d'orage.



Éviter les activités en extérieur

Le tonnerre gronde ? Mieux vaut reporter sa sortie en bateau ou sa partie de pêche. En cas d'orage, les pratiques en extérieur ne sont pas recommandées. Certains sports ou loisirs comme l'accrobranche sont à proscrire totalement.

Ne pas s'abriter sous un arbre isolé ou un parapluie

S'abriter sous un arbre peut être très dangereux. En effet, le risque de foudroiement d'un tronc isolé est environ 50 fois supérieur à celui d'un homme debout, selon l'Association protection foudre.



Ne pas se déplacer en groupe serré

Se déplacer à plusieurs au moment où éclate un orage implique de prendre de la distance avec les personnes qui nous accompagne. Il convient de s'écarter les uns des autres d'au moins trois mètres, afin d'éviter le risque d'éclair latéral entre plusieurs personnes.



Privilégier voitures, églises et chapelles pour s'abriter

La manière la plus simple et la plus efficace de s'abriter en cas d'orage reste la voiture - portes et vitres fermées. Les églises, les chapelles ou encore les huttes de pierres constituent aussi de bons abris.



Ne pas se tenir debout les jambes écartées

Lors d'un orage, il est préférable de se pelotonner au sol après avoir étendu au sol une pièce en matière isolante. La posture peut sembler cocasse mais elle est en tout cas à proscrire : il ne faut surtout pas se tenir debout les jambes écartées ou encore marcher à grandes enjambées.



S'éloigner des fenêtres et des métaux

Même à l'abri, il faut éviter de toucher les pièces métalliques comme par exemple les robinets et les appareils électroménagers. Il est aussi fortement déconseillé de s'approcher des fenêtres.