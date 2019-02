publié le 28/02/2019 à 12:34

Si la fréquence des tsunamis reste faible dans l'Hexagone, ces événements pourraient avoir des conséquences dramatiques. Sur les sept dernières années, 44 messages d’alerte de tsunamis ont été émis par le CENALT, un centre d'alerte créé en 2012, qui surveille les forts séismes survenant en mer Méditerranée et dans l'océan Atlantique et qui relaie les informations au ministère de l'Intérieur



Depuis 2007, trois ans après le tsunami au large de Sumatra qui avait fait 230.000 morts en Asie, le sénateur socialiste de l’Aude, Roland Courteau, se préoccupe des risques de tsunami en France et plus particulièrement sur l'impréparation du pays face aux tsunamis.

Dernièrement, il a organisé des auditions au nom de l'Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques pour évoquer les risques auprès des populations locales, comme le rapporte Nice Matin. Lors de cette réunion, Claire-Anne Reix, conseillère municipale de Cannes en charge de la prévention des risques, a précisé que sa ville avait effectué un exercice "grandeur nature" en novembre 2018 durant lequel il avait fallu 34 minutes pour que l’alerte à la population soit donnée.

Un effort satisfaisant pour Roland Courteau, qui s'est dit "séduit par le travail de la municipalité cannoise". Ce point de départ doit inciter l’ensemble des communes du littoral français "à faire les mêmes efforts d’organisation et d’exercices d’entraînement", a ajouté le sénateur de l'Aude.



Dans la Méditerranée, si un séisme part des côtes algériennes et génère un tsunami, la première vague mettra une heure pour arriver sur les côtes françaises et 15 minutes seulement s'il part de la mer Ligure.