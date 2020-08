Météo en France : les températures en nette hausse ce mercredi 5 août

publié le 05/08/2020 à 06:24

Quelques cumulus de beau temps se développent et agrémenteront le relief des Alpes et de la Corse. Le vent se calme également sur le pourtour méditerranéen et dans la vallée du Rhône, Il devient modéré de sud-ouest sur la pointe de Bretagne.

Les températures minimales encore fraîches s'échelonnent de 9 à 15 degrés, et de 15 à 20 degrés autour de la Grande Bleue. Les températures maximales sont en hausse sensible. Elles atteignent 24 à 31 degrés sur la moitié nord, et 28 à 33 degrés sur la moitié sud. La pointe bretonne reste plus fraîche avec des températures maximales ne dépassant pas les 23 degrés.