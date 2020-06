Météo : pourquoi les rayons ultraviolets sont-ils dangereux pour la santé ?

publié le 25/06/2020 à 06:42

En cette semaine de pic de chaleur, il ne faut pas oublier la dangerosité des rayons ultraviolets. Selon Météo France, les températures dépasseront les 30 degrés, voire 35 degrés dans certaines régions en France. Parallèlement au début de cette canicule, l'indice ultraviolet (UV) va également augmenter, note BFM TV. Mardi et mercredi, cet indice se situait ainsi entre 8 et 10 presque partout en métropole.

Le site de l'institut météorologique précise que l'indice UV est faible lorsqu'il se situe entre 1 et 2. Au-delà, on le considère "modéré" jusqu'à 5, puis "fort" entre 6 et 7, "très fort entre 8 et 10", et enfin "extrême" à partir de 11. "La dangerosité de l'exposition aux UV dépend d'un certain nombre de choses et avant tout du soleil et de sa hauteur dans le ciel. (…) La température ne joue pas", explique François Jobard, météorologue à Météo-France.

Quand bien même, les scientifiques recommandent de se protéger correctement de ces rayons : le phénomène de réverbération, en présence d'eau par exemple, peut être un facteur d'intensité. Pour rappel, les rayons ultraviolets sont considérés par le Centre international de recherche pour le cancer (CIRC) comme étant "des agents cancérogènes certains pour l'homme". Ils présentent des risques pour la peau mais aussi pour les yeux.