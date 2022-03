Si vous constatez que le ciel est un peu plus jaune ce mardi 15 mars, c'est à cause des poussières du Sahara. Cette arrivée pourrait donner une teinte plus orangée au ciel dans certaines régions de l'hexagone. Les dépôts d'importantes quantités de sables sahariens sont dus à des vents fort et puissants, selon le site Météo-villes.

"Ce puissant vent de sud venu du nord de l'Afrique et transportant le sable du Sahara est appelé sirocco" explique le site. Chaud, sec et puissant, ce vent transporte d'importantes quantités de poussières sableuses. Ce mardi 15 mars, les dépôts se concentreront sur la zone sud-ouest de la France. Mais le ciel deviendra orangé sur tout le territoire d'ici à mercredi 16 mars.

Ce lundi 14 mars 2022, c'est le sud-ouest de l'Espagne qui a été touché pour les poussières sahariennes. Dans les prochains jours, l'épisode devrait s'étendre à la Belgique, l'Allemagne et l'Autriche. Ce type d'événement n'est pas nouveau et il est observé presque chaque année.

Outre leurs teintes orangées et la diminution de la luminosité, ces phénomènes ne sont pas dangereux. Il y a tout de même une conséquence : les poussières de sable risquent de colorer les sols et de salir les voitures. Il faudra attendre que le phénomène soit terminé avant de passer par la case lavage.