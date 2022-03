Guerre en Ukraine : pourquoi la météo est extrêmement importante ?

En période de guerre, le facteur climatique peut s'avérer déterminant. Le conflit ukrainien ne fait pas exception. "Les stratèges russes et ukrainiens surveillent les températures, pour savoir quand elles vont redevenir positives ou si elles restent négatives. Car cela a une influence sur les déplacements à grande vitesse ou plus lourd", assure Louis Bodin, chef du service météo à RTL et auteur de Quand la météo fait l'histoire.

"À cette époque de l'année, les sols commencent normalement à dégeler et on a des champs de boue dans la plupart des régions ukrainiennes. Mais cette année, ce n'est pas le cas, il y a une vraie vague de froid avec des températures qui descendent jusqu'à moins 10 degrés." Ces températures favorisent alors la circulation des véhicules hors voies, et donc la progression des chars russes.

Un élément primordial dans l'histoire

Mais le temps est compté avec l'arrivée du printemps. "Avec une telle humidité et un tel refroidissement, quand les températures vont redevenir positives, les conditions devraient devenir très difficiles pour se déplacer", explique Louis Bodin. Et les chars devraient se retrouver embourbés dans des champs de boue géants, un dégel printanier en Europe de l'Est que l'on nomme la "raspoutitsa".

Le dénouement de conflits a, par le passé, été influencé par la météo. C'est le cas de la bataille d'Azincourt en 1415. Alors que les Anglais sont en déroute, la chevalerie française veut porter le coup de grâce. "Mais il a plu et le champ de bataille est gorgé d'eau. Quand la chevalerie charge, elle s'embourbe seule et est battue par les Anglais." Ce fut également le cas lors du débarquement de Normandie : les Allemands ont été surpris que le débarquement ait lieu un jour de si mauvais temps et n'y étaient pas préparés. Reste à voir si la "raspoutitsa" changera le sort de l'Ukraine.