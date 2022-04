Météo : le sable du Sahara devrait faire son retour la semaine prochaine

Le ciel pourrait bien être à nouveau teinté de jaune et d'orange d'ici quelques jours. Ce phénomène, déjà observé plusieurs fois ces dernières semaines, pourrait en effet recommencer en France à compter du 12 avril.

La revue scientifique Futura-Science nous explique que le sirocco, ce vent puissant et tumultueux venu du sud et qui transporte le sable du Sahara, devrait revenir sur le territoire français dès ce mardi 12 avril et parcourir la totalité du pays. Ce phénomène météorologique déposant sur l'ensemble du territoire une sorte de poussière orangée, devrait être plus important que celui en date du 28 mars dernier.

Ce flux devrait par ailleurs être synonyme d'une hausse des températures, avec presque 20 °C prévu au compteur mardi sur une grande partie du pays. Néanmoins, les pluies qui devraient suivre risquent de devenir sableuses.