Après les résidus de sable du Sahara retrouvés en France à la mi-mars, un autre nuage passe déjà au-dessus du sud de la métropole, laissant sur son passage du sable et une lumière orange. Le nord devrait bientôt être touché.

Les premiers signes de cette remontée sont d'ores et déjà visibles en Espagne, comme l'explique Louis Bodin, spécialiste météo sur RTL. "Cela va remonter, au cours des 24 prochaines heures (jusqu'à ce mardi 29 mars, ndlr) sur la France," précise-t-il. Météo France se veut rassurant, et annonce que le phénomène sera d'une intensité "nettement moindre qu'il y a 10 jours"

Selon Copernicus, le programme d'observation de la Terre, ce nouveau nuage serait beaucoup plus dense que le premier. Contrairement à celui de la mi-mars, il ne sera pas accompagné de pluie, ce qui limitera l'adhésion du sable sur les voitures par exemple. En effet, le nuage est présent sur le bassin méditerranéen depuis ce week-end, lorsque le temps était digne d'un début d'été. Si vous avez eu du mal à vous débarrasser du sable du précédent nuage sur vos voitures et vos vitres, celui-ci sera beaucoup plus simple à nettoyer.

Si ce nuage est plus dense, il est donc moins étendu, ce qui pourrait éviter au nord de la France d'être touché.